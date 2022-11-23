Еврокомиссия впервые назвала предельную цену на газ
Европейская комиссия разработала механизм ограничения стоимости газа, который будет запускаться автоматически при экстремальном росте цен. Об этом сообщается на сайте ЕК, пишет Лига.
Фото: depositphotos.com
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Порог цен на газ
Предлагаемый порог цен — 275 евро за МВт-час (чуть ниже $3000 за тысячу куб. м по нынешнему курсу).
За ориентир взяты фьючерсы на нидерландском газовом хабе TTF.
Механизм ограничения цены будет запускаться автоматически при двух условиях:
— цена две недели превышает 275 евро;
— цена на 58 евро превышает базовую стоимость сжиженного газа в течение 10 торговых дней подряд.
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Если это произойдет, Агентство по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER) должно опубликовать уведомление о рыночной коррекции.
После этого заказ по ценам, превышающим установленный порог, не будет приниматься.
Чтобы избежать проблем с поставками газа, порог цен будет касаться только фьючерсов с поставками на месяц вперед.
Механизм ограничения цен хотят запустить с 1 января 2023 года.
Если ценовое ограничение будет отрицательно влиять на рынок, механизм можно будет немедленно приостановить в любое время.
Источник: МинФин