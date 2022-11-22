ЕБРР планирует инвестировать в Украину по 1,5 миллиарда евро в год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по итогам 2022 года планирует инвестировать в проекты в Украине более 1,5 млрд евро. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патрони, сообщает «Интерфакс-Украина».

Фото: bigmir.net

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Инвестиции в Украину

«В следующем году мы собираемся сделать столько же, если не больше, в зависимости от того, как сложится ситуация», — отметил представитель ЕБРР.

Патрони добавил, что ЕБРР обычно инвестирует около 10−11 млрд евро в год в странах своих операций, поэтому объем выделяемых Украине средств указывает на ее роль для банка.

Управляющий директор объяснил, что ЕБРР может предоставлять такие значительные средства, поскольку берет на свой баланс часть риска, в то время как другую часть покрывают доноры.

Патрони отметил, что если в этом году значительная часть финансирования уходила на поддержку ликвидности, то в следующем году, по его прогнозам, увеличится доля инвестиционного финансирования — не только восстановление, но и новые проекты.

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Он, в частности, напомнил о выделенных средствах для нового фонда прямых инвестиций Horizon Capital и сообщил о уже присутствующем в Украине проекте польского инвестора, который хочет инвестировать в страну еще 40 млн евро.

Патрони добавил, что ЕБРР в этом году предоставил «Укрзализныце» кредит на 150 млн евро и готовит с ней новый проект, который надеется одобрить в начале следующего года.

По его словам, банк в скором времени собирается подписать соглашение со Львовом, завершает подготовку соглашения с Днепром и работает также с Киевом над большим пакетом ликвидности.

«И пока рано говорить, но мы также рассматриваем возможность поддержки прифронтовых городов как на востоке, так и на юге», — добавил управляющий директор ЕБРР.

Он также напомнил, что ЕБРР выделил НАК «Нафтогаз Украины» 300 млн евро на закупку газа, а в начале этой недели ожидается большое пожертвование в виде гранта.

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Патрони добавил, что банк также ранее выделил Укрэнерго 150 млн евро для поддержки ликвидности, а на этой неделе его совет директоров планирует утвердить еще один крупный пакет поддержки для «Укрэнерго», который будет отчасти кредитом и частично грантом от другого донора.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, а также продолжит финансирование в 2023 году.

Источник: МинФин