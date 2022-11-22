Финансы

Банки выдали льготные кредиты еще на 1 миллиард

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 22 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» выдано 288 льготных кредитов на общую сумму 1,08 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

0

Материалы по теме

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько выдано кредитов

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 21 ноября получили от уполномоченных банков 50382 кредита на общую сумму 154,6 млрд грн, из которых 32434 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 61,92 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 15 560 кредитных договоров на общую сумму 64,98 млрд грн.

Из них 780 млн грн — на инвестиционные цели; 5,55 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,32 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 25,72 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 28,59 млрд грн — на антивоенные цели.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

Читайте: «Доступные кредиты 5−7−9%»: Банки уже выдали 50 тысяч льготных кредитов бизнеса

Напомним

Программа «Доступные кредиты 5−7−9%» позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени + 1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 22 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Банк Канады объявил о выпуске облигаций в поддержку Украины

1 день ago

Илон Маск разблокировал Дональда Трампа в Twitter

1 день ago

Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 50 миллионов фунтов

1 день ago

Топ-10 седанов для города: что можно купить за $10 тысяч

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button