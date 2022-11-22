Банки выдали льготные кредиты еще на 1 миллиард

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» выдано 288 льготных кредитов на общую сумму 1,08 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 21 ноября получили от уполномоченных банков 50382 кредита на общую сумму 154,6 млрд грн, из которых 32434 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 61,92 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 15 560 кредитных договоров на общую сумму 64,98 млрд грн.

Из них 780 млн грн — на инвестиционные цели; 5,55 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,32 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 25,72 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 28,59 млрд грн — на антивоенные цели.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

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Напомним

Программа «Доступные кредиты 5−7−9%» позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени + 1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых.

Источник: МинФин