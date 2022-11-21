Украинские экспортеры переходят на расчеты в евро — Железняк

В текущем году доля расчетов в евро за украинский экспорт составила 44%. Годом ранее на евро приходилась только четверть расчетов. Об этом сообщил первый замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Фото: depositphotos.com

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«Интересная статистика, которая показывает нашу евроинтеграцию в торговле. В 2021 году часть евро в расчетах за экспорт украинских товаров составляла всего 26%. А в 2022-м в евро рассчитались уже за 44% нашего экспорта», — написал Железняк.

Напомним

Ранее «Минфин»писал, что Украина в январе-октябре 2022 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 2,5 раза или в $326,9 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $542,514 млн.

За 9 месяцев текущего года экспорт товаров и услуг сократился на 26% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году: $42,5 млрд против $57,6 млрд.

Источник: МинФин