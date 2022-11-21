В Украине запустили еще более трех тысяч базовых станций для поддержания связи

В выходные 19−29 ноября в Украине было установлено еще 3300 базовых станций для поддержки связи. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: ubr.ua

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«Запустили еще 3300 базовых станций по всей стране за выходные. А это — сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет», — отметил он.

Кроме того, добавил он, сейчас уже работает 80% мобильной сети в Одесской области после того, как половина сети области вышла из строя из-за обстрелов энергетической инфраструктуры россиянами.

Всего в Украине расположено более 20 тысяч базовых станций.

Источник: МинФин