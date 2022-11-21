Аналитик RoboForex: темпы роста объемов экспорта IT-услуг снижаются

Нацбанк отчитался о состоянии платежного баланса Украины. Аналитик обратил внимание на показатели по экспорту компьютерных услуг. Данная сфера весьма динамично развивается в нашей стране с 2010 года. На темпах ее ускорения не сказалась даже пандемия коронавируса, однако военные действия и проблемы в энергетике начинают оказывать свое негативное влияние. Продажа IT-услуг с января по сентябрь 2022 года принесла 5,12 млрд долларов США. Относительный рост к аналогичному периоду 2021 года достиг 19,07%. При сохранении таких темпов увеличения данного показателя по итогам 2022 года он может превысить уровень в 7,00 млрд долларов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Динамика этих изменений представлена ниже.



Экспорт IT-услуг Украины за январь-сентябрь 2021/2022 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

В этом году ежемесячный экспорт IT-услуг превышает показатели прошлого года до июня. В сентябре он составил 530 млн долларов США — относительное падение к сентябрю 2021 года достигло 2,75%. В середине лета нынешнего года данная отрасль стала ощущать на себе негативные факторы военного противостояния. Ранее причинами столь активного развития этой отрасли в Украине стали привлекательный налоговый режим для физлиц-предпринимателей и наличие высококвалифицированных кадров. Большинство IT-компаний предоставляют аутсорсинговые услуги по разработке программного обеспечения для транснациональных корпораций. Столь выигрышное сочетание цены и качества дает мощный импульс к развитию этого направления. На данный момент украинские IT-компании столкнулись с проблемой падения объемов контрактов с иностранными партнерами. Последние опасаются срыва сроков выполнения работ из-за продолжающихся боевых действий и начали размещать свои заказы в других юрисдикциях. Текущие показатели являются определенным «заделом» для ранее достигнутых договоренностей. Негативное влияние текущего энергокризиса проявится в итоговой статистике за 2022 год.



Переводы гастарбайтеров за январь-сентябрь 2021/2022 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

Переводы украинских трудовых мигрантов стали одним из главных источников иностранных валют в Украине. Данный показатель растет последние 5 лет: увеличение наблюдалось даже в «коронавирусном» 2020 году. С января по сентябрь 2022 года гастарбайтеры перевели в Украину 10,52 млрд долларов США. Это на 0,49 млрд больше (+4,79%), чем за аналогичный период прошлого года.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем в 40,00, а евро достиг отметки 39,50. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Судя по происходящему, регулятор намерен и далее продолжать борьбу со спекулянтами на наличном валютном рынке.

Источник: МинФин