В США основательницу стартапа Theranos приговорили к 11 годам тюрьмы за мошенничество

В Сан-Хосе, штат Калифорния (США), окружной судья приговорил 38-летнюю основательницу Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трем месяцам заключения за обман инвесторов по поводу несуществующего стартапа по тестированию крови, который когда-то оценивался в $9 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Фото: foxbusiness.com

2

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Окружной судья США Эдвард Давил признал Холмс виновной по четырем пунктам. Присяжные признали 38-летнюю Холмс виновной в январе после судебного разбирательства, которое длилось три месяца.

Прокурор просил для нее больший срок — 15 лет, в то время как сама Холмс призвала к более мягкому наказанию — 18 месяцев домашнего заключения с последующими общественными работами.

Холмс может обжаловать решение суда в течение 14 дней. Ожидается, что ее адвокаты будут просить судью разрешить ей остаться на свободе под залог при рассмотрении апелляции.

По данным The New York Times, Холмс также должна возместить нанесенный инвесторам ущерб в размере $121 млн. Она обязана явиться в тюрьму для отбытия срока 27 апреля 2023 года.

Читайте также: Украинцев предупредили, что на рынке труда активизировались мошенники

Мошенничество

Прокуроры заявили на суде, что Холмс обезобразила информацию о технологиях и финансах Theranos, в том числе утверждая, что ее миниатюрная машина для анализа крови способна проводить множество тестов только из нескольких капель крови.

«Компания тайно полагалась на обычные машины других компаний для проведения тестов пациентов», — заявили прокуроры.

По их словам Холмс занималась мошенничеством, обманывая инвесторов о технологиях и финансах Theranos, вместо того, чтобы допустить крах компании.

Популярность

Стоит отметить, что когда-то компания Theranos оценивалась в $9 млрд, а Холмс называли «Стивом Джобсом в юбке». В 2014 году Forbes номинировал ее как самую молодую девушку миллиардершу. Однако после серии разгромных статей журналиста-расследователя Джона Керрейру в Wall Street Journal в 2015 году стартап потерпел крушение.

В 2018 году Керрейру написал об этом книгу, которая получила название «Дурная кровь. Тайны и ложь одного стартапа Кремниевой долины». Книга получила высокую оценку критиков и получила награду Financial Times and McKinsey Business Book of the Year Award в 2018 году.

Об Элизабет Холмс и ее компании Theranos также сняли вышедший в 2022 году драматический мини сериал «Выбывшая» (The Dropout).

Источник: МинФин