В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость — исследование
В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Самым дорогим городом для покупки престижного жилья оказался Дубай. Об этом говорится в отчете Prime Global Cities Index компании Knight Frank.
Фото: forbes.ua
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Рынок элитной недвижимости
В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%. Однако в квартальном исчислении (с июля по сентябрь) в 19 городах из 45 цен на элитное жилье снизились. В первом квартале таких городов было всего девять.
Где самое дорогое и дешевое
В десятку городов с самым значительным годовым ростом цен на премиальное жилье вошли:
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Дубай (ОАЭ) — рост на 88,8%,
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Майами (США) — рост на 30,8%,
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Токио (Япония) — рост на 17%,
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Лос-Анджелес (США) — рост на 13,6%,
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Голд-Кост (Австралия) — рост на +11,3%,
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Цюрих (Швейцария) — рост на 10,7%,
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Эдинбург (Шотландия) — рост на 9,9%,
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Берлин (Германия) — рост на 9,4%,
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Сеул (Южная Корея) — рост на 8,9%,
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Тайбэй (Тайвань) — рост на +8,6%.
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Годовой спад цен на элитное жилье зафиксирован в семи городах мира:
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Веллингтон (-18%),
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Франкфурт (-9,4%),
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Стокгольм (-5,2%),
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Гуанчжоу (-2,5%),
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Джакарта (-2%),
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Ванкувер (-1,7%),
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Куала-Лумпур (-0,5%).
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Что известно об исследовании
Prime Global Cities Index отслеживает изменение цен на премиальное жилье (5% рынка) в 45 городах мира. Цены не учитывают инфляцию и рассчитываются в местной валюте.
Источник: МинФин