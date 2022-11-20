Финансы

В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость — исследование

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
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В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Самым дорогим городом для покупки престижного жилья оказался Дубай. Об этом говорится в отчете Prime Global Cities Index компании Knight Frank.

Фото: forbes.ua

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Рынок элитной недвижимости

В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%. Однако в квартальном исчислении (с июля по сентябрь) в 19 городах из 45 цен на элитное жилье снизились. В первом квартале таких городов было всего девять.

Где самое дорогое и дешевое

В десятку городов с самым значительным годовым ростом цен на премиальное жилье вошли:

  • Дубай (ОАЭ) — рост на 88,8%,

  • Майами (США) — рост на 30,8%,

  • Токио (Япония) — рост на 17%,

  • Лос-Анджелес (США) — рост на 13,6%,

  • Голд-Кост (Австралия) — рост на +11,3%,

  • Цюрих (Швейцария) — рост на 10,7%,

  • Эдинбург (Шотландия) — рост на 9,9%,

  • Берлин (Германия) — рост на 9,4%,

  • Сеул (Южная Корея) — рост на 8,9%,

  • Тайбэй (Тайвань) — рост на +8,6%.

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Годовой спад цен на элитное жилье зафиксирован в семи городах мира:

  • Веллингтон (-18%),

  • Франкфурт (-9,4%),

  • Стокгольм (-5,2%),

  • Гуанчжоу (-2,5%),

  • Джакарта (-2%),

  • Ванкувер (-1,7%),

  • Куала-Лумпур (-0,5%).

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Что известно об исследовании

Prime Global Cities Index отслеживает изменение цен на премиальное жилье (5% рынка) в 45 городах мира. Цены не учитывают инфляцию и рассчитываются в местной валюте.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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