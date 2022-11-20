Финансы

Поставки смартфонов в мире в третьем квартале упали на 9,7%

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
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Поставки смартфонов в мире в третьем квартале текущего года упали на 9,7% относительно того же периода прошлого года — до 301,9 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Фото: iStock

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Падение поставок

Показатель снизился по итогам пятого квартала подряд, что обусловлено ослаблением мирового спроса на фоне экономической неопределенности, говорится в сообщении.

«Большая часть снижения пришлась на развивающиеся страны, где отсутствие спроса, растущие расходы и инфляция оказали влияние на потребителей с низкими располагаемыми доходами», — полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал.

По ее словам, ожидавшееся восстановление рынка в 2023 году, вероятно, всё же произойдет, но его сроки сдвинутся на более позднее время. При этом по итогам 2022 года ожидается более существенное падение показателей, чем предполагалось ранее, а восстановление в следующем году будет более слабым.

Продажи

Южнокорейская Samsung Electronics сократила продажи в июле-сентябре на 7,8%, однако осталась лидером среди крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,2%.

Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) стала единственной компанией в топ-5, которая увеличила продажи — на 1,6%. В результате ее доля на глобальном рынке достигла 17,2%.

Поставки китайских Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo в минувшем квартале снизились соответственно на 8,6%, 22,1% и 22,3%.

Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):

Компания

III кв. 2022 г.

III кв. 2021 г.

изменение за год

доля рынка в III кв. 2022 г.

доля в III кв. 2021 г.

Samsung

64,0

69,5

-7,8 %

21,2 %

20,8 %

Apple

51,9

51,1

1,6 %

17,2 %

15,3 %

Xiaomi

40,5

44,3

-8,6 %

13,4 %

13,3 %

vivo

25,9

33,3

-22,1 %

8,6 %

10,0 %

OPPO

25,8

33,2

-22,3 %

8,6 %

9,9 %

другие

93,6

102,7

-8,8 %

31,0 %

30,7 %

Всего

301,9

334,2

-9,7 %

100 %

100 %

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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