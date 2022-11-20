Поставки смартфонов в мире в третьем квартале упали на 9,7%

Поставки смартфонов в мире в третьем квартале текущего года упали на 9,7% относительно того же периода прошлого года — до 301,9 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Фото: iStock

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Падение поставок

Показатель снизился по итогам пятого квартала подряд, что обусловлено ослаблением мирового спроса на фоне экономической неопределенности, говорится в сообщении.

«Большая часть снижения пришлась на развивающиеся страны, где отсутствие спроса, растущие расходы и инфляция оказали влияние на потребителей с низкими располагаемыми доходами», — полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал.

По ее словам, ожидавшееся восстановление рынка в 2023 году, вероятно, всё же произойдет, но его сроки сдвинутся на более позднее время. При этом по итогам 2022 года ожидается более существенное падение показателей, чем предполагалось ранее, а восстановление в следующем году будет более слабым.

Продажи

Южнокорейская Samsung Electronics сократила продажи в июле-сентябре на 7,8%, однако осталась лидером среди крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,2%.

Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) стала единственной компанией в топ-5, которая увеличила продажи — на 1,6%. В результате ее доля на глобальном рынке достигла 17,2%.

Поставки китайских Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo в минувшем квартале снизились соответственно на 8,6%, 22,1% и 22,3%.

Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):

Компания III кв. 2022 г. III кв. 2021 г. изменение за год доля рынка в III кв. 2022 г. доля в III кв. 2021 г. Samsung 64,0 69,5 -7,8 % 21,2 % 20,8 % Apple 51,9 51,1 1,6 % 17,2 % 15,3 % Xiaomi 40,5 44,3 -8,6 % 13,4 % 13,3 % vivo 25,9 33,3 -22,1 % 8,6 % 10,0 % OPPO 25,8 33,2 -22,3 % 8,6 % 9,9 % другие 93,6 102,7 -8,8 % 31,0 % 30,7 % Всего 301,9 334,2 -9,7 % 100 % 100 %

Источник: МинФин