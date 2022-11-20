Поставки смартфонов в мире в третьем квартале упали на 9,7%
Поставки смартфонов в мире в третьем квартале текущего года упали на 9,7% относительно того же периода прошлого года — до 301,9 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Фото: iStock
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Падение поставок
Показатель снизился по итогам пятого квартала подряд, что обусловлено ослаблением мирового спроса на фоне экономической неопределенности, говорится в сообщении.
«Большая часть снижения пришлась на развивающиеся страны, где отсутствие спроса, растущие расходы и инфляция оказали влияние на потребителей с низкими располагаемыми доходами», — полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал.
По ее словам, ожидавшееся восстановление рынка в 2023 году, вероятно, всё же произойдет, но его сроки сдвинутся на более позднее время. При этом по итогам 2022 года ожидается более существенное падение показателей, чем предполагалось ранее, а восстановление в следующем году будет более слабым.
Продажи
Южнокорейская Samsung Electronics сократила продажи в июле-сентябре на 7,8%, однако осталась лидером среди крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,2%.
Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) стала единственной компанией в топ-5, которая увеличила продажи — на 1,6%. В результате ее доля на глобальном рынке достигла 17,2%.
Поставки китайских Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo в минувшем квартале снизились соответственно на 8,6%, 22,1% и 22,3%.
Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):
|
Компания
|
III кв. 2022 г.
|
III кв. 2021 г.
|
изменение за год
|
доля рынка в III кв. 2022 г.
|
доля в III кв. 2021 г.
|
Samsung
|
64,0
|
69,5
|
-7,8 %
|
21,2 %
|
20,8 %
|
Apple
|
51,9
|
51,1
|
1,6 %
|
17,2 %
|
15,3 %
|
Xiaomi
|
40,5
|
44,3
|
-8,6 %
|
13,4 %
|
13,3 %
|
vivo
|
25,9
|
33,3
|
-22,1 %
|
8,6 %
|
10,0 %
|
OPPO
|
25,8
|
33,2
|
-22,3 %
|
8,6 %
|
9,9 %
|
другие
|
93,6
|
102,7
|
-8,8 %
|
31,0 %
|
30,7 %
|
Всего
|
301,9
|
334,2
|
-9,7 %
|
100 %
|
100 %
Источник: МинФин