Почти половину новых малых бизнесов в войну открывают женщины — Опендатабот

С начала войны было зарегистрировано 21 876 компаний. У 28% новозарегистрированных бизнесов директорами являются женщины. Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

Фото: projectkesher.org.ua

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Наибольшее количество женщин возглавляет предприятия в Донецкой, Херсонской и Луганской областях, наименьшее количество женщин среди топов компаний в Тернопольской, Черновицкой, Львовской областях, а также в Киеве и Киевской области.

Открытие ФЛП

За время войны женщины открыли 84 916 новых ФЛП — это почти половина (48%) от всего количества новых бизнесов.

Среди всего количества действующих ФЛП больше всего женщин в Донецкой, Луганской и Хмельницкой областях, а меньше всего — в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Всего с начала активной фазы боевых действий в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 фоп.

Источник: МинФин