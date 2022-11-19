В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве в пятницу, 18 ноября, вводятся экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Фото: pixabay.com

1

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«К сожалению, по распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены снова проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избежать аварий на оборудовании», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

«Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», — говорят в ДТЭК.

Напомним

Минфин писал о том, что Укрэнерго вынуждено принудительно уменьшать потребление электроэнергии по всей стране до 40% из-за повреждений, нанесенных российскими ракетными ударами.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин