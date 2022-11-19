США предоставит до $20 миллионов на инициативу «Зерно из Украины»

США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до $20 млн на инициативу Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает пресс-служба USAID.

Фото: pixabay.com

1

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Чтобы помочь накормить людей во всем мире, USAID предоставит поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия дополнительным поставкам украинского зерна через зерновую инициативу», — отмечают в агентстве

Добавляется, что объявленная сумма помощи опирается на $173 млн, которые сегодня предоставлены ВПП для закупки украинского зерна, чтобы прокормить людей в странах, которые сталкиваются с наибольшим продовольственным кризисом, включая Эфиопию, Йемен и Афганистан.

За средства США было закуплено 210 000 тонн продуктов питания, которых достаточно, чтобы прокормить примерно 12,6 миллиона человек в течение одного месяца.

Читайте также: USAID предоставит Украине $55 миллионов для подготовки к зиме

USAID также инвестировала $100 млн в помощь украинским фермерам, которые рискуют жизнью, чтобы накормить мир, через Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина).

В рамках AGRI-Украина осуществляется помощь по четырем сферам:

обеспечение важных ресурсов для фермеров;

улучшение экспортной логистики и инфраструктуры;

расширение доступа фермеров к финансированию и поддержка потребностей сушки;

хранение и обработка урожая.

Источник: МинФин