Финансы

США предоставит до $20 миллионов на инициативу «Зерно из Украины»

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
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США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до $20 млн на инициативу Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает пресс-служба USAID.

Фото: pixabay.com

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«Чтобы помочь накормить людей во всем мире, USAID предоставит поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия дополнительным поставкам украинского зерна через зерновую инициативу», — отмечают в агентстве

Добавляется, что объявленная сумма помощи опирается на $173 млн, которые сегодня предоставлены ВПП для закупки украинского зерна, чтобы прокормить людей в странах, которые сталкиваются с наибольшим продовольственным кризисом, включая Эфиопию, Йемен и Афганистан.

За средства США было закуплено 210 000 тонн продуктов питания, которых достаточно, чтобы прокормить примерно 12,6 миллиона человек в течение одного месяца.

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USAID также инвестировала $100 млн в помощь украинским фермерам, которые рискуют жизнью, чтобы накормить мир, через Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина).

В рамках AGRI-Украина осуществляется помощь по четырем сферам:

  • обеспечение важных ресурсов для фермеров;
  • улучшение экспортной логистики и инфраструктуры;
  • расширение доступа фермеров к финансированию и поддержка потребностей сушки;
  • хранение и обработка урожая.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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