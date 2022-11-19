Финансы

Кабмин выделил еще 45 миллионов из резервного фонда на микрогранты для бизнеса

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 ноября, 2022
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Кабинет Министров Украины выделил Министерству экономики 45,63 млн грн из резервного фонда госбюджета на бюджетную программу «Предоставление грантов на создание или развитие бизнеса». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Фото: finbalance.com.ua

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Из указанной суммы 23,12 млн. грн. выделено для предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса, а 22,57 млн грн — для предоставления грантов на создание или развитие садоводства, выращивания ягод и виноградарства.

Напомним

Кабмин 28 октября аналогично выделил 320,95 млн грн на гранты для создания или развития бизнеса, из которых 306,46 млн грн выделено для предоставления безвозвратной государственной помощи в форме грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий, а 14,49 млн грн — для предоставления грантов для создания или развития садоводства, выращивания ягод и винограда.

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Правительство 21 июня 2022 выделило на реализацию указанной бюджетной программы 16 млрд грн из резервного фонда госбюджета, а в августе — еще 103,3 млн грн.

Получателями безвозвратных микрогрантов для развития или создания новых объектов садоводства, выращивания ягод, виноградарства и тепличного хозяйства могут быть частные предприниматели, аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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