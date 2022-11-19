Кабмин выделил еще 45 миллионов из резервного фонда на микрогранты для бизнеса

Кабинет Министров Украины выделил Министерству экономики 45,63 млн грн из резервного фонда госбюджета на бюджетную программу «Предоставление грантов на создание или развитие бизнеса». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Фото: finbalance.com.ua

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Подробности

Из указанной суммы 23,12 млн. грн. выделено для предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса, а 22,57 млн грн — для предоставления грантов на создание или развитие садоводства, выращивания ягод и виноградарства.

Напомним

Кабмин 28 октября аналогично выделил 320,95 млн грн на гранты для создания или развития бизнеса, из которых 306,46 млн грн выделено для предоставления безвозвратной государственной помощи в форме грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий, а 14,49 млн грн — для предоставления грантов для создания или развития садоводства, выращивания ягод и винограда.

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Правительство 21 июня 2022 выделило на реализацию указанной бюджетной программы 16 млрд грн из резервного фонда госбюджета, а в августе — еще 103,3 млн грн.

Получателями безвозвратных микрогрантов для развития или создания новых объектов садоводства, выращивания ягод, виноградарства и тепличного хозяйства могут быть частные предприниматели, аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет.

Источник: МинФин