Гендиректор Prozorro Задворный уволился после шести лет работы

Василий Задворный уходит с должности гендиректора госпредприятия «Прозорро», которую он занимал последние 6 лет. Временно исполнять обязанности директора Prozorro будет замгендиректора Наталья Шимко. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Фото: facebook.com/vasyl.zadvornyy

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Подробности

В сообщении отмечается, что под руководством Василия Задворного Prozorro из стартапа превратилось в постоянную государственную IT-компанию.

«В далеком уже 2016 году я не верил что смогу работать в Государственном предприятии, а тем более дольше 1,5 — 2 лет. Но, к счастью, все было иначе. И это точно годы о которых буду вспоминать с благодарностью и восхищением», — написал Задворный на своей странице в Facebook.

Он также пожелал успехов всей команде и временно исполняющей обязанности директора Натальи Шымко.

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Напомним

Электронная система Prozorro была запущена в августе 2016 года. За это время в системе прошло более 2 млн. закупок.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин