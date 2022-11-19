Гендиректор Prozorro Задворный уволился после шести лет работы
Василий Задворный уходит с должности гендиректора госпредприятия «Прозорро», которую он занимал последние 6 лет. Временно исполнять обязанности директора Prozorro будет замгендиректора Наталья Шимко. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Фото: facebook.com/vasyl.zadvornyy
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Подробности
В сообщении отмечается, что под руководством Василия Задворного Prozorro из стартапа превратилось в постоянную государственную IT-компанию.
«В далеком уже 2016 году я не верил что смогу работать в Государственном предприятии, а тем более дольше 1,5 — 2 лет. Но, к счастью, все было иначе. И это точно годы о которых буду вспоминать с благодарностью и восхищением», — написал Задворный на своей странице в Facebook.
Он также пожелал успехов всей команде и временно исполняющей обязанности директора Натальи Шымко.
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Напомним
Электронная система Prozorro была запущена в августе 2016 года. За это время в системе прошло более 2 млн. закупок.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин