За время налоговых льгот для игорного бизнеса в бюджет поступило всего 33 миллиона — Железняк

За все время существования льготной ставки 2% для игорного бизнеса операторы азартных игр и лотерей заплатили в госбюджет всего 33,2 млн. грн. Об этом первый заместитель главы Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил в Telegram.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

По его словам, два крупнейших оператора лотерей вообще заплатили всего 2,4 млн грн.

Железняк утверждает, что именно поэтому и блокируют в целом законопроект № 8079 об отмене этой льготы.

«Для понимания на общей системе налогообложения (без льготы) в 2022 году заплатили: 193 млн грн. И это учитывая, что крупнейшие участники воспользовались льготным режимом», — добавил Железняк.

Напомним

Минфин писал о том, что Верховная Рада поддержала законопроект № 8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения в первом чтении.

Источник: МинФин