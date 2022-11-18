В Минэкономики могут пересмотреть макропрогноз из-за ударов по объектам энергетики

В Миннеокономике не исключают необходимости пересмотра макроэкономического прогноза до конца года в связи с массированными ракетными ударами по объектам энергетики. Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, сообщает ЭП.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

0

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Относительно того, работают ли санкции против РФ, министр добавила, что в Минэкономики смотрят цифры по падению экономики РФ и украинской экономики.

«Падение российской экономики к концу года — меньше 10% будет, 4,5−4,6%. Украинская экономика, без учета последствий 10 октября и вчерашних ракет, уже -30%. Думаю, что придется пересматривать этот макропрогноз до конца года «, — сказала Свириденко.

Она подчеркнула, что санкции работают не так быстро, потому что есть временный лаг между их принятием и эффектом.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что министр финансов Сергей Марченко ожидает падения ВВП Украины в 2022 году ориентировочно на 33−35%.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин