В Киеве только в одном отделении Райффайзен Банка установлен генератор. Клиенты негодуют

На всю сетку отделений банка Райффайзен Банка в Киеве всего одно отделение оборудовано генератором и работает во время отключении света. Об этом заявила техподдержка банка, отвечая на вопрос системного аналитика Евгения Истребина в Facebook.

Фото: centersocial.org

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В каком отделении есть генератор

В Райффайзен Банке отметили, что отделение по ул. Генерала Алмазова 4-А работает во время отключения электроэнергии.

«Системообразующий банк, у которого под управлением активов на 107 млрд грн, который занимает 4 место по величине активов в стране, не может закупить генераторы», — написал возмущенный клиент банка.

Он подчеркнул, что в столице генераторы сейчас стоят даже возле кофейных киосков, а такой крупный банк имеет всего одно отделение оборудованное бесперебойным источником электроэнергии.

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«Прошу регулятора обратить внимание на сложившуюся ситуацию с указанным банком. Данное положение считаю недопустимым для столь крупного, системообразующего банка», — добавил клиент финучреждения.

В комментариях под постом Евгения пользователи сети также выразили свое негодование.

Напомним

«Минфин» писал о том, что НБУ начал готовить банки к полному блекауту. Регулятор попросил системно-важные банки установить в дежурных отделениях банка, центрах обработки данных и в помещениях, где работают службы клиентской поддержки, резервные источники электропитания.

Источник: МинФин