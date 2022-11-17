Финансы

Расходы общего фонда госбюджета с начала войны достигли 1,6 триллиона

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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С начала полномасштабного вторжения РФ общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 1658,3 млрд грн. В октябре расходы составили 223,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 15 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: slovoidilo.ua

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В структуре расходов наиболее направлено:

  • 709,4 млрд грн (в октябре — 104,4 млрд грн) — оплата труда с начислениями, или 42,8% от общего объема расходов, затраченных за период войны. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 539,7 млрд грн (в октябре — 81,3 млрд грн);
  • 387,1 млрд грн (в октябре — 55,8 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 23,3%.
  • 226,1 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
  • 97,1 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • 340,6 млрд грн (в октябре — 39,2 млрд грн) — социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 20,5% от общего объема расходов. Среди них:
  • 154,7 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 102,4 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения, выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание;
  • 30,4 млрд грн перечислено для выплаты пособия в рамках Программы «Поддержка»;
  • 88,8 млрд грн (в октябре — 7,2 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 5,4% от общего объема;
  • 89,6 млрд грн (в октябре — 9,9 млрд грн) — трансферты местным бюджетам или 5,4% от общего объема.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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