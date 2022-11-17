Финансы

Малая приватизация: онлайн-аукционы принесли бюджету 500 миллионов

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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От успешных аукционов малой приватизации, состоявшихся на платформе Prozorro. Продажи, в бюджеты разных уровней поступило 499,6 млн грн.
Об этом сообщает Prozorro.Продажи в Facebook.

Фото: finbalance.com.ua

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«С 19 сентября в системе Prozorro. Продажи возобновили работу аукционы по малой приватизации. С этого времени Фонд государственного имущества Украины успешно провел 51 аукцион общей стоимостью 499,6 млн грн, которые уже поступили в бюджет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в статусе закрытия находятся еще 110 аукционов на общую сумму 1,19 млрд грн.

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В частности, на прошлой неделе состоялось 12 успешных аукционов с ростом стартовой цены лота в 2,8 раза, от которых в бюджет поступят более 160 млн грн.

На этой неделе запланировано 37 онлайн-аукционов по приватизации государственного и коммунального имущества.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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