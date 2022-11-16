Украинцы ежедневно экономят около 10% электроэнергии — Герус
Украинцы прислушиваются к просьбе уменьшить потребление электроэнергии. В масштабах всей страны речь идет о ежедневной экономии почти 10% — 1,4 тысяч МВт. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Фото: uatv.ua
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Экономия электроэнергии
«Потребление в день составляет около 14 тыс. МВт, 10% — это 1,4 тыс. МВт. Хмельницкая АЭС работает с мощностью 2 тыс. МВт. То есть население экономит большую часть мощности ХАЭС», — отметил Герус.
Он добавил, что сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на Киевщине и северо-востоке страны: Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и частично Черкасская области.
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«Следует помнить, что добровольное уменьшение потребления, особенно в вечерние часы, помогает энергетикам работать над ремонтом объектов энергетической инфраструктуры», — подытожил Герус.
Напомним
Ограничение потребления электроэнергии является результатом повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады производят восстановительные работы круглосуточно.
Источник: МинФин