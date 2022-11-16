Рада поддержала в первом чтении обмен финансовой информацией между странами

Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 8131 по обмену финансовой информацией между странами. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: lexinform.com.ua

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Законопроект внедряет в Украине два международных стандарта в сфере прозрачности и обмена информацией для налоговых целей:

Общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information);

Стандарт по обмену информацией по запросу (EOIR).

По словам Железняка, это усложняет избегание налогообложения и использования оффшоров.

«В мире уже 102 страны (включая все страны ЕС) уже являются участниками обмена такой информацией, и в 2020 году была передана информация об активах стоимостью около 9 трлн евро», — отметил Железняк.

Первый обмен информацией из Украины планируется в 2024 году.

Источник: МинФин