Рада поддержала в первом чтении обмен финансовой информацией между странами
Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 8131 по обмену финансовой информацией между странами. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
Фото: lexinform.com.ua
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Законопроект внедряет в Украине два международных стандарта в сфере прозрачности и обмена информацией для налоговых целей:
- Общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information);
- Стандарт по обмену информацией по запросу (EOIR).
По словам Железняка, это усложняет избегание налогообложения и использования оффшоров.
«В мире уже 102 страны (включая все страны ЕС) уже являются участниками обмена такой информацией, и в 2020 году была передана информация об активах стоимостью около 9 трлн евро», — отметил Железняк.
Первый обмен информацией из Украины планируется в 2024 году.
Источник: МинФин