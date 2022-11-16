Мобильные операторы предупредили о проблемах со связью из-за ракетных обстрелов РФ

Украинские мобильные операторы — «Киевстар» и «Vodafone Украина» — предупредили о возможных перебоях в работе из-за аварийных отключений электроэнергии в результате массированных российских ракетных ударов.

Фото: gsminfo.com.ua

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«Где-то может исчезать связь в результате обстрелов и отключения электроэнергии. Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом», — сообщается на официальной странице оператора «Киевстар» в Twitter.

В свою очередь «Vodafone Украина» также предупреждает о временных ограничениях в работе из-за обстрелов и недостатка питания.

«Для продления работы базовых станций от аккумуляторов просим вас уменьшить потребление сервиса передачи данных: выключите автозагрузку медиа в мессенджерах, не используйте YouTube, или установите низкое качество видео, по возможности уменьшите использование мобильного интернета», — призывает Vodafone на своей странице в Twitter.

Напомним

Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В результате попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры НЭК «Укрэнерго» применило аварийные отключения в северных и центральных областях, включая г. Киев.

В телеграмм-каналах сообщается, что во Львове, Житомире, Ровно, Хмельницком и Харькове проблемы с поставкой электроэнергии из-за ракетных ударов России.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракет в два жилых дома в Печерском районе столицы. Также сообщается о попадании в другие регионы.

У Зеленского также сообщили о последствиях ударов по Украине. По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, ситуация критическая.

Источник: МинФин