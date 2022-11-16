Финансы

Курс валют на вечер 15 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро снизился на 2 копейки в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 15 ноября

Закрытие 15 ноября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

38,05/38,43

38,03/38,41

2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,70 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,22 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,55−40,70, евро — 40,90−41,23 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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