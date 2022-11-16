Курс валют на вечер 15 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро снизился на 2 копейки в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

1

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 15 ноября Закрытие 15 ноября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,05/38,43 38,03/38,41 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,70 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,22 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,55−40,70, евро — 40,90−41,23 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин