Курс валют на вечер 15 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро снизился на 2 копейки в покупке и продаже.
Фото: pixabay.com
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Валюта
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Открытие 15 ноября
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Закрытие 15 ноября
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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38,05/38,43
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38,03/38,41
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2/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,70 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,22 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,55−40,70, евро — 40,90−41,23 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин