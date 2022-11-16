Инфляция в Британии достигла 41-летнего максимума

Растущие счета за электроэнергию для домашних хозяйств и цены на продукты питания подтолкнули британскую инфляцию к 41-летнему максимуму. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики Британии (ONS).

Фото: pixabay.com

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Потребительские цены выросли на 11,1% за 12 месяцев до октября, что является максимальным показателем с октября 1981 года и большим скачком с 10,1% в сентябре.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост инфляции до 10,7%.

По данным ONS, инфляция выросла бы примерно до 13,8% в октябре, если бы правительство не вмешалось, чтобы ограничить стоимость счетов за электроэнергию для домашних хозяйств в среднем до 2 500 фунтов стерлингов ($2 960) в год.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли самыми быстрыми темпами с 1977 года, что больше всего ударило по беднейшим слоям населения.

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В ответ на эти данные министр финансов Джереми Хант, который должен представить новый бюджет в четверг, сказал, что для борьбы с ростом цен нужны «жесткие, но необходимые» решения.

«Наша обязанность — помочь Банку Англии в его миссии по возвращению инфляции к целевому уровню, ответственно относясь к финансам страны», — подчеркнул Хант.

В ONS заявили, что домохозяйства с низким уровнем дохода сталкиваются с большим ударом от инфляции, чем богатые, поскольку энергия и продукты питания занимают большую долю их расходов.

Источник: МинФин