Главное за среду: Депозитные ставки, военное положение и помощь для Украины

Небольшие банки осторожно повышают депозитные ставки: почему они не готовы играть «в долгую»

В прошлом обзоре мы писали, что небольшие банки почти не меняли уровень депозитных ставок. Но за последние две недели многие банки пересмотрели свою депозитную политику: сразу 5 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн снизили доходность вкладов во всех валютах, остальные 5 — повысили. Какие заработки они теперь предлагают своим частным клиентам, — в свежем обзоре «Минфина».

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на три месяца

Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель главы налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Зеленский подписал закон о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Байден просит Конгресс США выделить еще более $37 миллиардов помощи для Украины

Президент США Джо Байден просит Конгресс согласовать предоставление еще более $37 миллиардов экстренной помощи для Украины. В частности, $21,7 миллиарда предлагают выделить на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку.

Как НКЦБФР планирует облагать налогом криптовалютные доходы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку вместе с партнерами сейчас работает над внедрением нового европейского регламента MiCA (The Markets in Crypto-Assets) в Закон «О виртуальных активах». О его особенностях и влиянии на налогообложение криптовалют «Минфину» рассказал член НКЦБФР Юрий Бойко.

Источник: МинФин