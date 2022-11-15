Финансы
Плановые отключения Укрэнерго: где будут сегодня отключать электроэнергию
15 ноября с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве и 8 областях. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» в фейсбуке.
Фото: zakarpattya24.com
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Где будут выключать электроэнергию
Сегодня запланировано отключение потребителей в:
- Киеве
- Киевской
- Черниговский
- Черкасский
- Житомирской
- Сумской
- Харьковской
- Полтавской
- Донецкой областях.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Напомним
Ограничение потребления электроэнергии является результатом повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады производят восстановительные работы круглосуточно.
Источник: МинФин