Финансы

Плановые отключения Укрэнерго: где будут сегодня отключать электроэнергию

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 15 ноября, 2022
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15 ноября с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве и 8 областях. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» в фейсбуке.

Фото: zakarpattya24.com

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Где будут выключать электроэнергию

Сегодня запланировано отключение потребителей в:

  • Киеве
  • Киевской
  • Черниговский
  • Черкасский
  • Житомирской
  • Сумской
  • Харьковской
  • Полтавской
  • Донецкой областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Напомним

Ограничение потребления электроэнергии является результатом повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады производят восстановительные работы круглосуточно.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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