Плановые отключения Укрэнерго: где будут сегодня отключать электроэнергию

15 ноября с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве и 8 областях. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» в фейсбуке.

Фото: zakarpattya24.com

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где будут выключать электроэнергию

Сегодня запланировано отключение потребителей в:

Киеве

Киевской

Черниговский

Черкасский

Житомирской

Сумской

Харьковской

Полтавской

Донецкой областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Напомним

Ограничение потребления электроэнергии является результатом повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады производят восстановительные работы круглосуточно.

Источник: МинФин