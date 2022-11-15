К восстановлению пострадавших регионов была привлечена первая тысяча безработных за 6700 грн/месяц

По состоянию на 15 ноября в Украине к общественно полезным работам были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного. При этом они получают не менее 6 700 грн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Фото: censor.net

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«Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату, большую чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена «, — отметила заместитель министра Татьяна Бережная.

По ее словам, увеличится покупательная способность таких граждан, а значит, будет расти потребность в производстве товаров и предоставлении услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест.

В настоящее время к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины:

Сумская область — 499 безработных;

Киевская область — 209;

Черниговская область — 176;

Донецкая область — 107;

Полтавская область — 45.

Еще в двух регионах — Ровенской и Волынской областях — рассматривается возможность привлечения безработных в общественно полезные работы в ближайшее время.

Отмечается, что пока это относительно небольшие цифры, ведь в центрах занятости на конец октября было зарегистрировано около 270 тысяч человек, имеющих статус безработных.

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В Минэкономики уверены, что эта инициатива поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать деньги, и восстанавливать свои общины.

Виды общественно полезных работ в зависимости от региона могут различаться. Чаще всего людей вовлекают в:

укрепление дамб, расчистка побережья у водоемов и рек,

заготовку дров для населения,

разгрузка гуманитарной помощи,

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,

ремонтно-восстановительных работ в помещениях социальной сферы,

благоустройство, восстановление и благоустройство городов,

ликвидации стихийных свалок и обустройства полигонов твердых бытовых отходов,

проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Напомним

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно. Оплата такого труда не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6 700 грн. Кроме того, такие работы могут быть финансированы из областных бюджетов. То есть оплата за их выполнение может быть больше.

Источник: МинФин