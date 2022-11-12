Укрпочта анонсировала новую марку «Херсон — это Украина!»

Сегодня, 11 ноября, Укрпочта анонсировала выпуск новой почтовой марки «Херсон — это Украина!». Об этом сообщает пресс-служба компании, а также генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

Фото: t.me/igorsmelyansky

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Подробности

Набор включает в себя марковый лист, художественный конверт и открытку. Основным элементом марки является кусок арбуза, на котором изображены сюжеты, сопровождавшие временную оккупацию города: мирные митинги, здания в огне, пытки.

Семена выглядят как ракеты, которыми российские захватчики безжалостно обстреливают Херсонщину. На листе виднеется карта с обозначением освобожденного Вооруженными силами Украины Херсона, города-героя. На художественном конверте и открытке проиллюстрированы протесты жителей.

Тираж марочного листа — 150 000 экземпляров. Автор — Андрей Сагач. Дату ввода в обращение Укрпочта сообщит впоследствии.

«Сегодня стартует предзаказ (внимание — именно предзаказ), а саму марку мы обязательно запустим непосредственно в Херсоне в декабре», — заявил Смелянский.

Бронирование

Забронировать можно по этой ссылке. Отметим, что на момент написания новости сайт временно недоступен из-за увеличения нагрузки.

«И маленький нюанс — предзаказ должен быть отдельным заказом, то есть в корзине должен быть только этот набор», — добавил глава Укрпочты.

Напомним

Сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Херсон возвращается под контроль украинских войск. ВСУ уже заходят в город.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин