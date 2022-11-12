Украинцам за границей упростят восстановление документов
Министерство иностранных дел получит доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния. Это ускорит процедуру идентификации украинцев, нуждающихся в восстановлении документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Фото: slovoidilo.ua
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Подробности
Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.
«Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на родину», — говорится в сообщении.
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Источник: МинФин