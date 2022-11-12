Украинцам за границей упростят восстановление документов

Министерство иностранных дел получит доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния. Это ускорит процедуру идентификации украинцев, нуждающихся в восстановлении документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.

«Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на родину», — говорится в сообщении.

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Источник: МинФин