Глава Binance предупредил о «каскадном» криптовалютном кризисе

Текущая ситуация в криптовалютной индустрии перекликается с финансовым кризисом 2008 года, и в ближайшие недели еще больше компаний могут потерпеть крах. Об этом заявил глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, сообщает Financial Times.

Фото: pixabay.com

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Подробности

На конференции в Индонезии он предположил, что рынку еще предстоит ощутить последствия кризиса криптобиржи FTX и связанной с ней Alameda Research.

«С падением FTX мы увидим каскадные эффекты. Особенно пострадают те, кто близок к экосистеме», — заметил Чжао.

Несмотря на пессимистичный прогноз, глава Binance уверен в том, что в конечном итоге индустрия восстановится.

Напомним

Одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX начала процедуру банкротства. При этом главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид объявил об уходе с должности.

Бенкман-Фрид владеет 53% акций FTX, ранее оценивавшихся в $6,2 млрд, а также компанией Alameda Research стоимостью $7,4 млрд.

Новости о кризисе ликвидности на FTX, который в январе оценивался в $32 млрд с инвесторами, включая SoftBank и BlackRock, повлияли на котировки криптовалют по всему миру.

Стоимость основных криптовалют резко упала, а биткоин упал до самого низкого уровня почти за два года — до $15 604.

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Источник: МинФин