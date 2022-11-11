Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах

Топ-менеджеры НАК «Нефтогаз Украины» теперь должны подавать электронные декларации, поскольку правительство изменило устав НАК, убрав с него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Фото: today.ua

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3 ноября правительство приняло постановление, которым утвердило новую редакцию Устава НАК «Нафтогаз Украины».

«Кабинет Министров Украины сообщил, что в соответствии с рекомендациями Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внес изменения в Устав НАК „Нафтогаз Украины“ — убрал из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права».

После получения ответа от правительства и анализа внесенных изменений Национальное агентство приветствует Нафтогаз в дружной семье декларантов и подготовило полезные советы для новичков-декларантов», — говорится в сообщении НАПК.

Таким образом, НАК «Нефтегаз Украины» является юридическим лицом публичного права.

«А должностные лица юридических лиц публичного права являются субъектами декларирования. Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные обязанности (функции). То есть, не все работники НАК «Нафтогаз» Украины «должны декларироваться и подпадают под ограничения», — пояснили в НАПК.

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Кроме декларирования, теперь на этих должностных лиц распространяются требования по:

предотвращение и урегулирование конфликта интересов (ст. 28 Закона «О предотвращении коррупции»);

предотвращение конфликта интересов в связи с наличием у лиц предприятий или корпоративных прав (ст. 36 Закона);

политической нейтральности (ст. 40 Закона);

к поведению лиц (ст. 37 Закона);

ограничение использования служебных полномочий или своего положения (ст. 22 Закона);

получение подарков (ст. 23 Закона) и другое.

Напомним

Минфин писал о том, что бывшего главу Минрегиона Алексея Чернышева назначили главой Нафтогаза.

Позже Кабмин поручил провести новый конкурсный отбор в наблюдательный совет Нафтогаза.

Источник: МинФин