Экс-замглавы Укргазбанка арестовали с альтернативой залога

Бывшего топ-чиновника Укргазбанка, подозреваемого в хищении более 200 млн грн, взяли под стражу с альтернативой залогу. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Фото: inventure.com.ua

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Подробности

В четверг Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила апелляционную жалобу САП и применила к бывшему директору департамента и заместителю председателя правления Укргазбанка меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в размере более 40 млн грн.

В случае внесения средств, подозреваемый обязуется:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы паспорт для выезда за границу.

Срок действия обязанностей — до 31 декабря 2022 года включительно.

Напомним

6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

Также подозрение в хищении 206 млн грн Укргазбанка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Следствие установило, что должностные лица Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых — глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Вчера, 9 ноября, Шевченко прокомментировал информацию касательно избрания меры пресечения.

Источник: МинФин