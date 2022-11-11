Экс-замглавы Укргазбанка арестовали с альтернативой залога
Бывшего топ-чиновника Укргазбанка, подозреваемого в хищении более 200 млн грн, взяли под стражу с альтернативой залогу. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Фото: inventure.com.ua
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Подробности
В четверг Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила апелляционную жалобу САП и применила к бывшему директору департамента и заместителю председателя правления Укргазбанка меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в размере более 40 млн грн.
В случае внесения средств, подозреваемый обязуется:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы паспорт для выезда за границу.
Срок действия обязанностей — до 31 декабря 2022 года включительно.
Напомним
6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.
Также подозрение в хищении 206 млн грн Укргазбанка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
Следствие установило, что должностные лица Укргазбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых — глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Вчера, 9 ноября, Шевченко прокомментировал информацию касательно избрания меры пресечения.
Источник: МинФин