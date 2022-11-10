Суд заочно арестовал эксглаву правления ВиЭйБи Банка

Суд избрал меру пресечения бывшему председателю правления ВиЭйБи Банка, которое подозревается в деле по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита и находится в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Фото: delo.ua

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Подробности

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления ВиЭйБи Банка», — говорится в сообщении.

В САП отметили, что после его задержания и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

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Напомним

В октябре 2014 года отнесенный к категории проблемных банков ВиЭйБи Банк обратился к НБУ о предоставлении стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества, стоимость которого была завышена почти в 25 раз.

Несмотря на отсутствие необходимых документов, правление Нацбанка все же приняло предложение и незаконно выплатило 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Эти средства так и не были возвращены.

В ноябре 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и служащим частного сектора, причастным к реализации этой преступной схемы.

Источник: МинФин