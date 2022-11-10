Маск запретил сотрудникам Twitter работать удаленно — Bloomberg

Новый владелец Twitter Илон Маск впервые отправил своим сотрудникам электронное письмо поздно вечером в среду, чтобы подготовить их к «трудным временам» и запретить удаленную работу. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: itc.ua

0

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Маск сказал, что «невозможно приукрасить сообщение» об экономических перспективах и о том, как это повлияет на такую зависимую от рекламы компанию, как Twitter.

Он добавил, что новые правила, которые вступают в силу немедленно, предполагают, что сотрудники будут находиться в офисе не менее 40 часов в неделю.

Twitter находится под руководством Маска почти две недели, за это время он уволил примерно половину сотрудников и большую часть исполнительного состава. Новый глава компании поднял цену на подписку Twitter Blue до $8 и добавил к ней проверку пользователя.

Читайте также: Маск хочет создать собственную платежную систему в Twitter

Ставка на платную подписку

Маск сообщил сотрудникам в электронном письме, что он хочет, чтобы подписки составляли половину дохода Twitter.

До прихода Маска Twitter установил постоянную работу из любого места для своих сотрудников, многие из которых изначально были переведены на удаленную работу из-за пандемии.

Он также исключил «день отдыха» из календарей сотрудников Twitter, который был ежемесячным выходным днем в масштабах всей компании, введенным в период пандемии.

«Впереди трудный путь, и для достижения успеха понадобится интенсивная работа», — написал Маск в своем письме сотрудникам.

Читайте также: Покупка Twitter: Еврокомиссар предупредил Маска, что ему придется играть по правилам ЕС

В отдельном электронном письме он добавил, что «в течение следующих нескольких дней абсолютным главным приоритетом является поиск и приостановление любых проверенных ботов/троллей/спама».

Источник: МинФин