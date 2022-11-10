Курс валют на 10 ноября: Евро на наличном рынке прибавил 5 копеек

В четверг, 10 ноября, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке, а в продаже не изменилось.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 5 копеек. Евро в покупке и продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,70 грн. Евро покупают за 39,30 грн., а продают за 40,20 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном рынке» (в обменниках) доллар торгуется за 40,43 — 40,65, евро — 39,70−40,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 36.56−36,92 грн/евро.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

НБУ

Валюта

Источник: МинФин