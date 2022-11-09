Владелец Jaguar Land Rover уходит с американской биржи

Автомобильный концерн Tata Motors, которому принадлежат бренды Jaguar и Land Rover, заявил, что планирует провести делистинг своих американских депозитарных акций (ADS) с января 2023 года, пишет Reuters.

Фото: reuters.com

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Компания покинет Нью-Йоркскую фондовую биржу примерно через 18 лет после получения листинга на торговой площадке.

Крупнейший индийский производитель автомобилей Tata Motors заявил, что из-за значительного увеличения ликвидности и участия иностранных акционеров на фондовых рынках Индии, а также постоянного снижения доли ADS в общем объеме находящихся в обращении обыкновенных акций, необходимость листинга на биржах в США для компании значительно снизилась.

Уход с американских биржевых площадок поможет упростить требования к финансовой отчетности и сократить административные расходы Tata Motors, сообщили в компании.

Акции Tata Motors по-прежнему будут торговаться на Бомбейской фондовой бирже (BSE) и Национальной фондовой бирже Индии (NSE).

Американские депозитарные акции (ADS) — акции неамериканской компании, номинированные в долларах США и торгующиеся на фондовых биржах этой страны. ADS компании Tata Motors были выпущены в 2004 году.

Компания разместила свои бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В 2008 году Tata Motors купила у Ford Motor британские бренды Jaguar и Land Rover за $2,3 млрд.

Источник: МинФин