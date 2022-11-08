В Украине 88% торговых центров возобновили работу

В Украине возобновил работу 241 торговый центр (ТЦ) арендной площадью 4,4 млн кв. м из 326 всех ТЦ в стране по состоянию на 1 ноября. Об этом идет речь в исследовании Украинского Совета торговых центров.

Фото: ucsc.org.ua

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Открытие ТЦ

Открытые ТЦ покрывают 76% всех торговых площадей с учетом находящихся на временно оккупированной территории. Не работающими остаются 10% торговых площадей (590 000 кв. м), большинство из которых повреждено. Без учета ТЦ на оккупированной территории работают 88% площадей в ТЦ на начало ноября.

Около 140 ТЦ возобновили работу за период май-октябрь. Даже некоторые значительно поврежденные ТЦ также частично или полностью возобновили работу, включая Lavina Mall и Retroville (Киев), Nikolsky и Дафи (Харьков) и другие.

Всего в Украине повреждено 27 ТЦ, общей площадью более 1 млн. кв. м.

Где больше всего неработающих ТЦ

Большая часть не работающих ТЦ сосредоточена в восточной части Украины. Несмотря на возобновление работы одного из крупнейших ТРЦ Nikolsky, в восточном регионе работают только 29% торговых площадей, 25% не работают и 46% находятся на оккупированной территории.

Меньше половины торговых площадей работает в южном регионе (48%). Здесь также большинство ТЦ остается пока на оккупированной территории (37%).

В Киеве закрытыми остаются только 5% торговых площадей в ТЦ, преимущественно благодаря ТРЦ Ocean Plaza.

Также малая доля не работающих ТЦ в центральной части Украины (10%).

Все ТЦ работают в северных и западных регионах Украины.

Открытие новых ТЦ

О постепенном обновлении рынка также свидетельствует открытие новых ТЦ в Украине во время войны.

В 2022 году было открыто шесть новых ТЦ общей арендной площадью 51 000 кв. м. Все новые ТЦ малого формата и расположены в западном регионе страны.

Источник: МинФин