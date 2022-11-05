Нацбанк прекратил бланковое рефинансирование банков

Национальный банк с 5 ноября прекращает проведение операций по бланковому рефинансированию банков. В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: wikipedia.org

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Почему прекращается бланковое рефинансирование

По словам регулятора, сейчас банковская система имеет рекордный уровень ликвидности и остается устойчивой, несмотря на полномасштабную войну, которая длится более 8 месяцев.

По сравнению с началом марта, когда общий объем полученных банками кредитов рефинансирования в отдельные дни превышал 160 млрд грн, задолженность платежеспособных банков по таким кредитам сократилась почти в три раза и на 4 ноября 2022 составила 54,4 млрд грн.

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«Учитывая это, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодняшний день потеряло свою актуальность», — говорится в сообщении.

Напомним

Бланковое рефинансирование позволяет банкам получить средства в объеме, равном 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23 февраля 2022 года. НБУ начал выдавать банкам бланковые кредиты овернайт с 25 февраля.

Источник: МинФин