Финансы

Квартальная прибыль BMW выросла на 35%

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 3 ноября, 2022
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Прибыль немецкого производителя автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW) в третьем квартальном периоде увеличилась на 23,3% до 3,18 миллиарда евро, что в расчете на акцию составляет 4,25 евро. Годом ранее разводненная на акцию прибыль составила 3,89 евро.

В отчетном периоде показатель EBIT увеличился с 2,88 миллиарда евро до 3,68 миллиарда евро. В автомобильном сегменте рентабельность по этому показателю поднялась с 7,8% до 8,9%.

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Аналитики LBLV подметили, что квартальная выручка автопроизводителя поднялась на 35,2%, составив 37,18 миллиарда евро.

На 0,9% в годовом соотношении упали мировые продажи таких марок машин как MINI, Rolls-Royce и BMW. В третьем квартале было продано 587,744 тысячи машин. При этом продажи мотоциклов поднялись на 5,7% до 51,778 тысячи единиц.

Представители компании ожидают, что в текущем году мировой авторынок сократится на 4%. По прогнозам, в Китае продажи машин увеличатся на 2%, а на южнокорейском рынке — на 1%. Рынок Японии снизился на 7%, Европы и США — на 6%.

Акции компании BMW сегодня просели на 5,43 % до 75,92 евро. Капитализация автопроизводителя упала на 12% до 52,82 миллиарда евро, сообщили в LBLV.

Александр Зоря, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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