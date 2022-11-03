Финансы

Глава Укрпочты анонсировал выпуск новой марки с Крымским мостом (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 3 ноября, 2022
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4 ноября Укрпочта выпускает новую марку — «Крымский мост на бис». Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в телеграм-канале.

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Новая марка

«4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на России — День Народного Единства. Мы, в Укрпочте, настолько доброжелательны, что делаем подарки даже нашим врагам. 4 ноября, Укрпочта выпускает новую марку — «Крымский мост на бис!», — отметил он.

Тираж нашей марки составляет 300 тыс. марковых листов или 2,1 млн марок.

Впрочем, по словам Смилянского, более 70 тысяч писем уже продано по предзаказу.

Остальные уже в эту пятницу желающие смогут приобрести во всех городских отделениях Укрпочты и на сайте компании.

Также гендиректор Укрпочты напоминает, что марку и тематический мерч можно приобрести в официальных онлайн-магазинах на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Укрпочта

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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