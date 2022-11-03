Финансы

Цена на газ в Европе в ближайшие месяцы упадет на 30% — Goldman Sachs

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Цена на природный газ в Европе в ближайшие месяцы может снизиться на 30%. Об этом говорится в прогнозах аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, сообщает CNBC.

Фото: ua.news

Материалы по теме

1

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Отмечается, что если сейчас цена на газ в ключевом нидерландском хабе TTF составляет 120 евро за мегаватт-час (МВт-час), то уже в первом квартале 2023 года она снизится до 85 евро за МВт-час.

Следует отметить, что в августе вторжение России в Украину и дальнейшее давление на энергетический баланс Европы подтолкнули цены к историческим цифрам — выше 340 евро за МВт-час.

Снижение цен на газ

Недавнее снижение цен на газ вызвано несколькими факторами:

  • хранилища газа в Европе в основном заполнены на этот зимний сезон;
  • температуры этой осени были ниже, чем ожидалось, что отложило начало периода интенсивного использования;
  • есть избыток сжиженного природного газа (СПГ).

Читайте также: Сколько будет стоить газ в ноябре (инфографика)

Последние отчеты указывают около 60 судов, ожидающих выгрузки своего СПГ-груза в Европе. Некоторые из этих грузов были куплены летом, и они прибывают сейчас, когда хранилище заполняется.

По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, хранилища газа в Европе заполнены на 94%.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Евросоюз готов продавать Украине электроэнергию

23 часа ago

В этом году Украина получила около 80 миллиардов евро помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ

1 день ago

Центробанки купили рекордное количество золота в прошлом квартале — Bloomberg

1 день ago

Главное за вторник: Заработок на украинских евробондах, графики отключения света в Киеве и бюджет-2023

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button