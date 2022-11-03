Цена на газ в Европе в ближайшие месяцы упадет на 30% — Goldman Sachs

Цена на природный газ в Европе в ближайшие месяцы может снизиться на 30%. Об этом говорится в прогнозах аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, сообщает CNBC.

Фото: ua.news

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Подробности

Отмечается, что если сейчас цена на газ в ключевом нидерландском хабе TTF составляет 120 евро за мегаватт-час (МВт-час), то уже в первом квартале 2023 года она снизится до 85 евро за МВт-час.

Следует отметить, что в августе вторжение России в Украину и дальнейшее давление на энергетический баланс Европы подтолкнули цены к историческим цифрам — выше 340 евро за МВт-час.

Снижение цен на газ

Недавнее снижение цен на газ вызвано несколькими факторами:

хранилища газа в Европе в основном заполнены на этот зимний сезон;

температуры этой осени были ниже, чем ожидалось, что отложило начало периода интенсивного использования;

есть избыток сжиженного природного газа (СПГ).

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Последние отчеты указывают около 60 судов, ожидающих выгрузки своего СПГ-груза в Европе. Некоторые из этих грузов были куплены летом, и они прибывают сейчас, когда хранилище заполняется.

По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, хранилища газа в Европе заполнены на 94%.

Источник: МинФин