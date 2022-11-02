НБУ ввел упрощенный порядок аннулирования лицензий для страховщиков

Национальный банк ввел особый порядок аннулирования лицензии для страховщиков на период действия военного положения. Регулятор также изменил условия применения мер влияния и признаки небезупречной деловой репутации и внес изменения, связанные с предотвращением кризисных явлений в период войны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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Особый порядок аннулирования лицензии

Установлен особый порядок аннулирования лицензии для страховщиков, которые намерены аннулировать не последнюю лицензию из перечня лицензий и намерены аннулировать последнюю лицензию и не имеют обязательств по договорам страхования.

Уменьшен перечень документов для аннулирования лицензии, в частности, отменено требование представления аудиторского отчета.

Страховщик, аннулирующий последнюю лицензию, для подтверждения отсутствия обязательств по договорам страхования дополнительно представляет регуляторную отчетность, определенную Правилами составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Нацбанк, утвержденными постановлением правления НБУ от 25 ноября 2021 года № 123, на последний день месяца, предшествующего дню подачи страховщиком регулятору заявления об аннулировании лицензии.

Страховщик теряет право заключать новые договоры, продлевать срок действия и вносить изменения в такие договоры по видам страхования, лицензия на осуществление которых была аннулирована. Страховщик, которому аннулирована не последняя лицензия, продолжает выполнять обязательства по заключенным договорам страхования.

Условия применения мер воздействия

К лицам, местонахождением которых являются населенные пункты территориальных общин, включены в перечень территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (блокировании), которая формируется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (далее — Перечень), не будут применяться меры воздействия за нарушение требований по подаче документов и информации.

В частности, предусмотренных постановлением правления НБУ от 24 декабря 2021 года № 153 «Об утверждении положения о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг» (с изменениями) (далее — Постановление № 153) и постановлением правления Нацбанка 12 августа 2022 № 177 «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления НБУ от 06 марта 2022 № 39» (далее — Постановление № 177).

Признаки небезупречной деловой репутации

Не будет применяться признак небезупречной деловой репутации к лицам, исполняющим/исполняющим обязанности руководителя, главному бухгалтеру финансового учреждения или руководителю подразделения внутреннего аудита финансового учреждения, которые были призваны или приняты на военную службу или занимают/занимали должность или исполняли обязанности по должности руководителя, главного бухгалтера финансового учреждения и которым было предоставлено право подать документы по согласованию на такую должность после прекращения или отмены военного положения.

К таким лицам также не будет применяться признак небезупречной деловой репутации, связанный с нарушением ими обязательств финансового характера в связи с действием ограничений на трансграничные переводы валютных ценностей из Украины.

Изменяются условия по возложению на лицо или разных лиц исполнения обязанностей руководителя, главного бухгалтера объединенного кредитного союза, призванных или принятых на военную службу.

В объединенный кредитный союз не будут применяться требования по выполнению соответствующими лицами предусмотренных обязанностей не более шести месяцев подряд.

Другие изменения, связанные с предотвращением кризисных явлений в период войны

Лица, местонахождением которых являются населенные пункты территориальных общин, включенные в Перечень, их владельцы существенного участия в случае возникновения оснований для предоставления информации и представления документов, предусмотренных теперь Постановлением № 153 и Постановлением № 177, предоставляют соответствующую информацию и подают документы в течение 90 календарных дней после их исключения из Перечня.

Учитывая положения Закона Украины «О платежных услугах», введенного в действие 1 августа 2022 года, к перечню лиц, на которых распространяются все указанные изменения, будут отнесены:

операторы платежных систем,

технологические операторы платежных услуг;

коммерческие агенты, привлеченные для предоставления финансовых платежных услуг;

небанковские предоставлятели платежных услуг (кроме поставщиков нефинансовых платежных услуг),

предоставлятели ограниченных платежных услуг.

Источник: МинФин