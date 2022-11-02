Кабмин упростил выдачу неполученных из-за войны паспортов. Будут отправлять даже за границу
Паспорта, изготовленные, но не полученные из-за временной оккупации или боевых действий, теперь можно забрать в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы или зарубежных дипломатических учреждениях. Об этом сообщается на правительственном портале.
Фото: tsn.ua
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Что известно
Отныне завершить процедуру оформления документов может другое территориальное подразделение ГМС, чем-то, которое осуществляло принятие документов.
Кроме того, Кабинет министров восстановил возможность продлевать срок действия паспортов для выезда за границу и вносить в них данные о детях в дипломатических учреждениях Украины.
Эти услуги будут предоставляться бесплатно в течение одного рабочего дня. Это позволит обеспечить украинцев действительными паспортными документами без необходимости тратить на это средства.
Как пояснили в правительстве, 22 октября консульские учреждения Украины прекратили рассмотрение заявлений о продлении срока действия загранпаспортов и внесение в них информации о детях.
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Основанием стали утвержденные 18 октября изменения во Временный порядок внесения информации в паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Согласно им, Временный порядок стал использоваться посольствами или консульствами Украины только в случае отсутствия у них технической возможности оформления, обмена и выдачи загранпаспорта. Впрочем, как отмечалось, такие технические возможности в посольствах и консульствах существуют.
В то же время, как отметили в правительстве, большинство украинцев, вынужденно эвакуировавшихся за границу, не могли заплатить 120 евро для изготовления нового паспорта.
Источник: МинФин