JPMorgan займется венчурными инвестициями в медико-биологические разработки

JPMorgan Chase & Co. займется венчурными инвестициями в медико-биологические разработки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фото: wsj.com

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Что известно

Подразделение J.P. Morgan Private Capital, открытое банком в прошлом году, уже создало команды для венчурных инвестиций в компании потребительского сектора, сферы информационных технологий и климатические проекты.

Для запуска направления медико-биологических проектов — Life Sciences Private Capital — потребовалось 18 месяцев, сообщил главный исполнительный директор J.P. Morgan Private Capital Брайан Карлин.

Главой нового направления станет известный отраслевой инвестор Стивен Скуинто.

По словам Скуинто, за последние годы появилось много биотехнологических стартапов, однако многим компаниям не хватает экспертизы, необходимой для достижения успехов, и команда JPMorgan может помочь исправить ситуацию.

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Новая команда планирует инвестировать в проекты, находящиеся как на самом раннем, так и на продвинутом этапах развития. Она будет ориентироваться на такие сферы, как медицинская генетика, лечение аутоиммунных и кардиометаболических заболеваний, а также редких расстройств, отметил Скуинто.

Первые инвестиции запланированы уже в начале следующего года.

Напомним

Американские биотехнологические стартапы привлекли венчурные инвестиции в размере $23,8 млрд в январе-сентябре 2022 года, свидетельствуют данные аналитической компании PitchBook Data Inc.

Этот показатель существенно выше уровня доковидного 2019 года, когда он составил $17,9 млрд, однако значительно ниже уровня 2021 года, составившего $38 млрд.

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Источник: МинФин