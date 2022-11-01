Укрэнерго ограничивает электроснабжение по всей стране

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Об этом заявили в «Укрэнерго».

Фото: ukrinform.ua

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Что говорят в Укрэнерго

Из-за сегодняшних ракетных атак РФ повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах.

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения в 17:00.

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«Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры дают возможность энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной», — пояснили в компании.

Укрэнерго вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное для того, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе «Что я могу выключить» и выключение лишнего — это помощь нам на энергетическом фронте», — добавили в Укрэнерго.

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Напомним

Сегодня утром, 31 октября, российские военные в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель. Поэтому в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Источник: МинФин