Финансы
В monobank произошел масштабный сбой
Вечером 31 октября в работе мобильного банка monobank произошел сбой. Часть клиентов не может зайти в приложение, часть — сделать перевод средств. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.
4
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По словам Гороховского, произошел сбой в процессинге.
«Есть проблемы со входом в приложение. Ориентировочное время устранения 19:30.
Извините за то, что подводим», — написал он.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин