Финансы

В monobank произошел масштабный сбой

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Вечером 31 октября в работе мобильного банка monobank произошел сбой. Часть клиентов не может зайти в приложение, часть — сделать перевод средств. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.

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По словам Гороховского, произошел сбой в процессинге.

«Есть проблемы со входом в приложение. Ориентировочное время устранения 19:30.
Извините за то, что подводим», — написал он.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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