Получайте до 18,75% годовых по депозиту в Агропросперис Банке

Финансы
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- имеет 100% иностранный капитал США и Европы, среди инвесторов — Европейский банк реконструкции и развития
- регулярно подтверждает самый высокий рейтинг надежности депозитов ua1 по национальной шкале
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Источник: МинФин