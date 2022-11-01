НБУ перечислил на нужды обороны более 21,3 миллиарда гривен

По состоянию на 31 октября 2022 года остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки сил обороны, составляет более 442 млн грн. За прошлую неделю на спецсчет поступило более 79 млн грн, за прошлый месяц — более 546 млн грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: depositphotos.com

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Перечисление на нужды обороны

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды обороны более 21,3 млрд грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 21,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 7,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Перечислить средства на нужды обороныГуманитарные потребности

По состоянию на 31 октября 2022 остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет почти 167 млн грн.

За минувшую неделю на счет для гуманитарных нужд поступило более 14,1 млн грн, перечислено из него — более 5,3 млн грн.

Кроме того, Министерство социальной политики, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 680 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

В частности, около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Источник: МинФин