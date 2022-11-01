Центробанки купили рекордное количество золота в прошлом квартале — Bloomberg

Центральные банки в прошлом квартале купили рекордное количество золота, диверсифицируя валютные резервы. Речь идет о почти 400 тоннах золота, что более чем в четыре раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Фото: pixabay.com

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Подробности

«В этом году на цены на драгоценные металлы оказывало давление агрессивное повышение процентных ставок в США, поскольку Федеральная резервная система борется со стремительным ростом инфляции, что побудило инвесторов биржевых фондов продавать неприбыльный актив. Но поддержка пришла из других регионов, таких как розничные покупатели в Азии и центральные банки», — пишет агентство.

Центральные банки, включая Турцию и Катар, были среди недавних покупателей, а также незарегистрированные покупки со стороны учреждений, которые не являются редкостью и составляют «значительную» часть.

Не все страны регулярно сообщают о своих закупках золота, в том числе таких крупных, как Китай и Россия.

«Не все официальные учреждения публично сообщают о своих золотых запасах или делают это с опозданием», — говорится в ежеквартальном отчете, опубликованном во вторник.

«Мы не можем исключить дальнейшие покупки, о которых не сообщается», — добавили в World Gold Council.

Цены на золото

Несмотря на высокий спрос цены на слитки в основном зависят от внешних факторов, таких как макроэкономические настроения и направление курса доллара, сказал Гнанасекар Тьягараджан, директор Commtrendz Risk Management Services.

Драгоценный металл находится под давлением накануне заявления Федеральной резервной системы в среду по ставкам, добавил он.

На спотовых торгах золото подорожало на 0,3% до $1637,73 за унцию по состоянию на 12.48 в Сингапуре после снижения на 0,7% в понедельник.

Источник: МинФин