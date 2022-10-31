Сильный доллар ухудшает перспективы США и даже меняет курс ФРС — экономисты

Сильный доллар, вероятно, окажет негативное влияние на экономические перспективы США и может изменить то, насколько Федеральная резервная система окончательно повысит процентные ставки. Об этом говорится в результатах экономистов, опрошенных Bloomberg.

Фото: depositphotos.com

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Что говорят экономисты

Почти половина экономистов заявили, что международные последствия сильного доллара либо в определенной степени, либо, по всей вероятности, распространятся на США в течение следующих 18 месяцев и повлияют на монетарную политику.

Только 28% считают, что укрепление валюты маловероятно будет иметь какое-либо влияние.

Рост доллара

В этом году доллар вырос примерно на 13% по отношению к другим основным валютам на фоне геополитической напряженности после вторжения России в Украину и в то время, как ФРС агрессивно повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая выше 40 лет.

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Ожидается, что чиновники продолжат свою кампанию с повышением еще на 75 пунктов. Их последний прогноз показал, что темпы достигнут 4,4% к концу года из текущего целевого диапазона от 3 до 3,25% и подтолкнут до 4,6% в 2023 году.

Глава Джером Пауэлл и его коллеги пытаются охладить экономику и смягчить ценовое давление путем умышленного усиления финансовых условий США, важной составляющей которых является стоимость доллара.

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Укрепление доллара имеет тенденцию смягчать инфляцию, снижая затраты на импорт и снижая внутреннее производство, поскольку это повышает экспортные цены.

Опрос 40 экономистов проводился 21−26 октября.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

ФРС

Доллар

Валюта

Источник: МинФин